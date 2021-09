Spie : une journée investisseurs dédiée à l'ESG

(Boursier.com) — Spie annonce une Journée Investisseurs 2021 "dédiée à l'ESG". La journée, qui se tient aujourd'hui, est donc consacrée aux enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance. Lors de l'événement destiné aux investisseurs et analystes, Spie s'attachera à montrer que le développement durable est au coeur de ses activités, constitue une priorité interne majeure, et est intégré à sa gouvernance. 70% des activités de Spie contribuent à la transition énergétique, estime le groupe. Cette transition énergétique devrait par ailleurs soutenir la croissance organique dans les années à venir. 50% de la production de Spie sera alignée avec la taxonomie européenne en 2025, contre 41% en 2020. Le groupe renforce en outre ses engagements RSE internes pour 2025.

Spie s'attend à une augmentation de sa croissance organique dans les années à venir, par rapport aux niveaux historiquement enregistrés. La part de production du groupe alignée avec la taxonomie européenne devrait augmenter à environ 50% en 2025.

Spie s'est engagé à adopter un objectif de réduction de son empreinte carbone aligné avec les connaissances scientifiques en matière climatique, dans le cadre de l'initiative Science Based Targets (SBTi). En début d'année, Spie a annoncé son objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre générées par ses activités (scopes 1 et 2) de 25% par rapport à 2019. S'agissant des émissions scope 3, qui résultent principalement des achats de produits et services, Spie annonce aujourd'hui son objectif de réaliser, en 2025, 67% de ses achats auprès de fournisseurs ayant pris d'ambitieux objectifs de réduction de leur empreinte carbone.

La sécurité au travail demeure la première des priorités de Spie. Les politiques du groupe en matière de sécurité mettent en particulier l'accent sur la prévention des accidents graves. Spie annonce aujourd'hui l'objectif de réduire de moitié le nombre d'accidents graves de ses salariés d'ici à 2025 (par rapport à 2019).

Les engagements de Spie en faveur de la diversité de genre ont été renforcés par l'objectif, annoncé en début d'année, d'augmenter de 25% la proportion de femmes à des postes de direction clés à l'horizon 2025 (par rapport à 2020). Cet objectif sera atteint par voie de promotions internes et de recrutements.