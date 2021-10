Spie : un partenariat "tourné vers l'avenir"

(Boursier.com) — Spie assemble un nouveau poste de transformation haute tension (poste de transformation HV) doté d'un appareillage de commutation 110 kV à isolation gazeuse et de tous les équipements auxiliaires nécessaires pour le compte de Stadtwerke Rostock Netzgesellschaft mbH (SWR NG). Les travaux, réalisés en association avec Beck Bauunternehmung GmbH & Co KG, ont débuté en mai 2021 et devraient s'achever d'ici juillet 2022, indique le groupe. Avec cette commande, Spie et Stadtwerke Rostock Netzgesellschaft créent un partenariat "tourné vers l'avenir". En tant qu'intégrateur de système neutre par rapport aux produits et non propriétaire, le prestataire de services multi-techniques apporte ses nombreuses années d'expérience dans le marché de l'énergie. Avec un niveau d'expertise technique élevé en matière d'extension des réseaux dédiés à la transition énergétique, Spie s'affirme comme un partenaire doté de compétences solides en termes de mise en oeuvre...