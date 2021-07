Spie UK lance sa nouvelle stratégie de parc automobile

Spie UK lance sa nouvelle stratégie de parc automobile









Crédit photo © Spie

(Boursier.com) — SPIE UK, filiale de SPIE, leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communications, vient de publier sa nouvelle stratégie de parc automobile. Cette annonce coïncide avec la mise en service de 60 nouveaux véhicules électriques Nissan e-NV200, première étape dans le déploiement de véhicules à carburants alternatifs au sein de SPIE UK.

Avec ce plan d'action, SPIE UK se fixe pour objectif de remplacer d'ici 2025 98% de son parc par des véhicules à carburants alternatifs. Cette initiative s'inscrit dans la volonté du Groupe SPIE de réduire son impact environnemental, suivant l'annonce faite dans son Rapport annuel intégré. L'adoption de véhicules à carburants alternatifs sur l'ensemble de son parc devrait en effet lui permettre de réduire ses émissions de gaz à effet de serre d'environ 20 % au cours des douze prochains mois, l'objectif étant une réduction de 80 % à l'horizon 2025.

Les premiers véhicules à prendre la route dans le cadre de cette stratégie seront 60 fourgons Nissan e-NV200. SPIE a retenu l'e-NV200 car il correspond à ses exigences opérationnelles. Outre l'absence d'émissions d'échappement, l'e-NV200 offre également l'avantage de faibles coûts d'exploitation, d'une grande efficacité et de hauts niveaux de performance. Ces véhicules sont alimentés par la même batterie 40 kWh que la Nissan LEAF, et bénéficient ainsi d'une autonomie de 300 km et d'une capacité de chargement maximale de plus de 450 kg (et de 4 m(3)).

De plus, leurs équipements technologiques visent à en améliorer la sécurité, les performances et la facilité de conduite. Ces fonctionnalités incluent entre autres le freinage autonome, les airbags conducteur et passager, la télémétrie véhicule, un limiteur de vitesse à 60 km/h, des caméras de sécurité avant et arrière ainsi que des capteurs et des caméras de recul assisté. Afin d'aider les conducteurs et d'éviter tout stress lié à la perte d'autonomie de batterie, ils sont dotés d'un système de navigation par satellite avec affichage du trafic en temps réel et indication des points de recharge les plus proches.

Un changement durable pour les collaborateurs comme pour la planète

En repensant sa stratégie de parc automobile, SPIE UK tenait à s'assurer que le déploiement des nouveaux véhicules électriques ne rendrait pas plus difficile la vie professionnelle de ses collaborateurs. L'entreprise a lancé une enquête sur la mobilité en vue de comprendre les besoins spécifiques de son personnel et la façon dont les véhicules seraient utilisés afin de choisir la solution la plus appropriée. Les fourgons étant garés au domicile des collaborateurs, la facturation et le dédommagement de ces derniers pour les coûts associés ont été identifiés comme une problématique clé. C'est pourquoi SPIE UK s'est associée à Shell Fleet Solutions et NewMotion - une société du groupe Shell - pour installer une formule complète de recharge à domicile pour les utilisateurs des nouveaux véhicules.

Avec cette solution, les points de charge "intelligents" surveilleront le volume d'électricité consommée pour recharger les véhicules électriques (VE).

Les collaborateurs de SPIE seront remboursés en fonction du coût de recharge des VE. Cette approche contourne le modèle de paiement/remboursement généralement utilisé pour les parcs VE et garantit que les collaborateurs de l'entreprise n'auront pas à assumer eux-mêmes le coût de fonctionnement des véhicules. La stratégie de SPIE UK pour adopter un parc automobile durable est ainsi étudiée pour s'intégrer dans la vie des collaborateurs sans les importuner.

En outre, les collaborateurs pourront recharger en déplacement grâce à la Shell Card, qui leur donne accès à près de 8.000 points de charge dans tout le Royaume-Uni. La Shell Card permet également de regrouper sur une seule facture les recharges à domicile et en déplacement, ce qui, pour l'entreprise, facilite la transition vers les VE.

Selon Keith Atkins, responsable du parc automobile de SPIE UK, a déclaré : "l'introduction de ces véhicules électriques est la dernière étape de la stratégie de SPIE UK pour son parc automobile de demain, et constitue une nouvelle étape dans la transition vers les objectifs climatiques de l'entreprise. Tout au long du processus, nous avons veillé à ce que le déploiement des véhicules à carburants alternatifs ne soit pas seulement bénéfique pour notre entreprise, mais aussi pour nos collaborateurs. Il était particulièrement important pour nous de travailler en étroite association avec eux pour comprendre comment intégrer ce changement comme un aspect durable de leur vie, ainsi qu'un changement durable pour la planète. Nous sommes convaincus que les mesures que nous avons mises en place permettront à SPIE UK d'assumer avec brio ses responsabilités en faveur d'un avenir à faible émission de carbone, et nous sommes impatients d'oeuvrer avec nos partenaires vers cet objectif."