Spie : TLG IMMOBILIEN AG prolonge son partenariat à l'astropark de Francfort

Crédit photo © Spie

(Boursier.com) — SPIE, le leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communications, assure aujourd'hui l'exploitation, la maintenance, l'inspection et l'entretien des bureaux d'astropark, à Francfort-sur-le-Main. Ce renouvellement de contrat pour trois ans démontre la confiance de TLG IMMOBILIEN AG dans la performance et l'expertise technique de SPIE.

L'astropark se compose de trois sections, chacune comportant deux ailes. La superficie totale sous gestion technique de SPIE comprend huit étages, avec un espace locatif de 580 à 1500 m(2) par étage. "Je connais le bâtiment depuis de nombreuses années maintenant. Plusieurs aspects ont évolué durant cette période, et je suis très heureux que, chez SPIE, nous ayons toujours été en mesure de relever tous les défis techniques, à la satisfaction du propriétaire et des locataires, ce que nous continuerons à faire à l'avenir", explique Mustafa Aybasti, chef de projet chez SPIE. L'astropark bénéficie de systèmes d'ingénierie à la pointe de la technologie.

Dans ce complexe immobilier, SPIE gère les fonctions BT&A, l'ingénierie du bâtiment, le CVC, et assure l'approvisionnement en électricité, l'alimentation de secours et en réfrigération. En outre, SPIE prend en charge l'intégralité de la gestion des pannes et des services de sécurité sur site. Il gère également la rénovation et la modernisation des bureaux au nom des propriétaires et des locataires, assure des services de relocalisation et de conciergerie, et contribue à la planification et à la modernisation des systèmes d'ingénierie du bâtiment.

Un partenariat de longue date depuis 2001

SPIE est responsable de la gestion technique de l'astropark depuis 2001. "Une équipe permanente sur site assure la gestion technique du parc. Notre équipe sur place s'est agrandie au fil des ans avec le développement et l'amélioration du site, ainsi que les changements de locataires. Elle connaît le bâtiment sur le bout des doigts", ajoute Frank Piroth, responsable de la région Main du Sud chez SPIE.

"Dans la mesure où notre équipe y travaille depuis longtemps, nous connaissons très bien les lieux, ce qui nous donne un avantage. Nous sommes en mesure d'identifier très tôt les potentielles améliorations pour notre client, de remédier aux pannes sans délai et d'assurer un fonctionnement absolument irréprochable du bâtiment. Notre client comme les utilisateurs du site peuvent être assurés que nous trouverons toujours la meilleure solution."