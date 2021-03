Spie table sur un rebond en 2021

Spie table sur un rebond en 2021









Crédit photo © Spie

(Boursier.com) — Spie a publié pour 2020 une production en repli de 4,7% à 6,64 milliards d'euros, ainsi qu'un résultat net de 53,2 millions d'euros en baisse de près de 65%. L'Ebita annuel est quant à lui en déclin de pratiquement 19% à 339 millions d'euros. Le groupe se montre toutefois optimiste concernant l'année 2021, envisageant un fort rebond de sa marge d'Ebita ainsi que de sa production, toutes deux attendues très proches des niveaux de 2019. Le groupe vise pour 2021 une production annualisée acquise au travers d'acquisitions bolt-on de l'ordre de 200 millions.

Le groupe avait déjà un peu redressé la barre au second semestre 2020, avec une décroissance organique de la production limitée à 1,4% et une baisse de la marge d'Ebita limitée à 20 points de base. Il estime que les résultats 2020 témoignent d'une "remarquable résilience" tout au long de la crise sanitaire. Sur l'année, la production recule de 5% sur une base organique. L'Ebita ressort à 5,1% de la production contre 6% un an avant. Le résultat net pdg est donc de 53 millions, alors que le bénéfice net ajusté se monte à 177 millions d'euros, traduisant un repli de 22,6% en comparaison de l'année antérieure.

Spie annonce par ailleurs une reprise du paiement du dividende à 0,44 euro par action au titre de 2020.

Du côté du bilan, la dette nette se situe à 927 millions d'euros à fin décembre 2020, en baisse de 324 millions. Le levier financier est réduit à 2,4x à fin décembre 2020 contre 2,7 un an avant. Le free cash flow atteint un record de 323 millions. Le groupe anticipe pour cette année une poursuite de la réduction du ratio de levier financier.

Spie se dit aussi bien positionné pour bénéficier des futurs investissements de relance dans l'efficacité énergétique, les énergies renouvelables, l'écomobilité et la connectivité. Une journée investisseurs est prévue le 20 septembre, dédiée à l'ESG.