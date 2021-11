Spie : sur un sommet d'un an

(Boursier.com) — Spie pointe en légère hausse (+0,6% à 21,6 euros) après les annonces de la semaine passée, sur un sommet de plus d'un an. Le groupe a notamment revu en légère hausse son objectif de rentabilité pour 2021 et vise désormais une marge d'Ebita de 6,1%, contre 6% auparavant. La direction a également confirmé tabler sur une production égale ou supérieure à celle de 2019, soit plus de 6,93 Milliards d'euros, et sur une forte réduction de son levier d'endettement attendu autour de 2 à la fin décembre.

La dernière publication de la firme démontre surtout sa rigueur en termes de profitabilité, affirme Oddo BHF. La croissance organique devrait, quant à elle, bénéficier du positionnement de Spie sur la transition énergétique (plan de relance Green deal notamment). Le broker est à 'surperformance' sur le dossier, dont la valorisation reste très faible. Spie figure dans la liste Convictions Midcap du second semestre de l'analyste. La SocGen a par ailleurs ajusté sa cible de 27 à 26 euros tout en réitérant son avis 'acheter'.