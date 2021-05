Spie : sur les 20 euros

(Boursier.com) — SPIE pointe sur les 20 euros ce mardi, en légère hausse de 0,3%, alors que le leader européen indépendant des services multi techniques dans les domaines de l'énergie et des communications, a annoncé l'acquisition de Valorel S.A.S en France. Créé en 1971 et basé à Chasse-sur-Rhône, Valorel est un acteur de référence en matière de chaudronnerie inoxydable et de tuyauterie industrielle en région Rhône Alpes. La société intervient dans des secteurs à forte contrainte technique et/ou réglementaire, dans les process liquides et pâteux, notamment pour les industries pharmaceutiques et cosmétiques.

La société a développé une offre pluridisciplinaire intégrant l'ensemble des étapes de réalisation des installations, depuis les études d'exécution jusqu'à la qualification des équipements. Ses expertises et sa maîtrise des procédés lui permettent de proposer des solutions d'ensemblier sur des projets d'équipements complets. En faisant l'acquisition de Valorel, reconnue pour ses 50 années d'expertises en équipements et tuyauterie pour les process pharmaceutique et cosmétique, SPIE se renforce sur l'un de ses marchés stratégiques en proposant une offre clé en main au plus près de ses clients. Avec 25 collaborateurs hautement qualifiés, Valorel a généré un chiffre d'affaires d'environ 5 millions d'euros en 2020.

"Quatrième acquisition de l'année pour SPIE, qui continue sa politique de consolidation du marché" commente Portzamparc qui rappelle que le groupe vise 200 ME de CA acquis par an, avec désormais 72 ME engrangés depuis le début d'année... De quoi rester à l'achat sur le dossier en visant un cours de 23,50 euros.