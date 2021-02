Spie : stratégie confirmée

(Boursier.com) — Spie progresse à plus de 19 euros ce vendredi, en hausse de 1,6%, alors que le groupe a annoncé l'acquisition de Energotest Sp zoo (Energotest) en Pologne. Basé à Gliwice, Energotest offre des solutions dans le domaine des automatismes à destination des centrales électriques et les installations industrielles dans l'ensemble de la Pologne. Sa gamme de services couvre la conception, l'installation et la mise en service de système d'automatismes dans le cadre de nouvelles installations ou de projets de rénovation.

Avec plus de 150 employés qualifiés, Energotest a généré un chiffre d'affaires d'environ 12 millions d'euros en 2019.

"Le groupe continue sa stratégie de consolidation du marché" commente sobrement Portzamparc qui rappelle que le groupe vise en moyenne 200 ME de CA acquis par an. L'analyste vise un cours de 19,50 euros sur le dossier en restant à l'achat...