Spie : S&P relève la perspective crédit à 'stable'

(Boursier.com) — S &P Global Ratings relève la perspective associée à la note crédit long terme de Spie ('BB') de 'négative' à 'stable'. L'agence évoque la belle performance du groupe l'an passé, et notamment son déventement conséquent, et prévoit que l'entreprise continue à afficher de solides résultats en 2022, grâce à une croissance dans toutes les régions dans un environnement macroéconomique favorable et à des fondamentaux de marché solides liés aux travaux d'efficacité énergétique dans les bâtiments.