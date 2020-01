Spie signe un contrat au Royaume-Uni

(Boursier.com) — Spie UK, filiale de Spie, leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communications, a décroché un contrat de huit semaines avec Scotland TranServ, société chargée de moderniser le système d'éclairage du passage souterrain de l'autoroute M8, Charing Cross, pour le compte de Transport Scotland. Spie assurera la conception et la mise en place de l'infrastructure d'éclairage et du câblage.

Le nouveau système d'éclairage offrira une meilleure performance énergétique afin de permettre l'intégration de nouveaux produits de surveillance et de performance au fur et à mesure de leur disponibilité. Spie UK sera responsable de la conception et de la mise en oeuvre des travaux de modernisation ainsi que de la sécurité des usagers qui continueront à circuler pendant le chantier. Le système fera appel à la technologie d'éclairage adaptatif Smart LED, conçue par les partenaires de longue date de Spie, Signify (Phillips). Cette technologie permettra d'ajuster les niveaux d'éclairage en fonction de l'intensité du trafic et d'améliorer davantage l'efficacité énergétique. Il comprendra également une alimentation de secours continue afin de gagner en sécurité et en robustesse ainsi qu'un système de contrôle à distance.