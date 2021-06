Spie signe un accord pour l'acquisition de Wiegel Gebäudetechnik GmbH en Allemagne

(Boursier.com) — Spie , le leader européen indépendant des services multi-techniques dans le domaine de l'énergie et des communications, annonce la signature d'un accord pour l'acquisition de Wiegel Gebäudetechnik GmbH en Allemagne.

Avec l'acquisition de Wiegel Gebäudetechnik GmbH (Wiegel), SPIE élargit en Allemagne son offre de services techniques destinés aux installations et aux bâtiments à des compétences en génie mécanique, notamment dans les domaines du chauffage, de la ventilation et de la climatisation, de la gestion de l'énergie, du génie sanitaire et des systèmes de mesure, contrôle et régulation. Wiegel possède une expertise particulière dans l'équipement technique à destination d'installations complexes, tels que les technologies destinées à des bancs d'essai pour véhicules électriques ou à des bâtiments à usage spécifique, comme les data centers. Avec Wiegel, SPIE sera en mesure d'offrir des solutions complètes dans les domaines de l'ingénierie électrique, mécanique et des automatismes.

Fondée en 1897, la société est basée à Kulmbach au nord de la Bavière et est présente sur trois autres sites à Halle, Stuttgart et Munich. Wiegel emploie près de 250 collaborateurs et a réalisé un chiffre d'affaires de 50 millions d'euros en 2020.

Markus Holzke, directeur général de SPIE Deutschland & Zentraleuropa a déclaré : "Nous sommes très heureux d'élargir notre expertise technique, en particulier dans le domaine des services mécaniques et de renforcer notre position de leader sur le marché des services multi-techniques. Wiegel est une excellente société disposant d'une réputation remarquable sur le marché, avec qui nous avons déjà une relation de confiance. Nous nous réjouissons d'unir nos forces et de façonner l'avenir, avec Marcus Raabe, directeur général ainsi que l'équipe de direction et les 250 collaborateurs hautement qualifiés de Wiegel."

Prévue pour fin juin 2021, la signature de l'acquisition ne dépend plus que de l'approbation des autorités de la concurrence.