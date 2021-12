Spie signe un accord pour l'acquisition de NexoTech en Pologne

(Boursier.com) — Spie , leader européen indépendant des services multi techniques dans les domaines de l'énergie et des communications, annonce la signature d'un accord pour l'acquisition de NexoTech, un fournisseur de premier plan de services de maintenance et d'installation de réseaux à haut débit en cuivre et en fibre optique (FttX), ainsi que de services pour le déploiement du FttX en Pologne.

Avec l'acquisition de NexoTech, SPIE entre sur le marché polonais des infrastructures de télécommunication et renforce sa position de "pure-player" pour les services multi techniques dans ce pays. En tant que fournisseur de premier plan pour les réseaux à haut débit en cuivre et en fibre optique, NexoTech bénéficie de la forte croissance du déploiement du FttX en Pologne. L'entreprise a une forte présence dans l'ouest et le sud de la Pologne et a son siège à Lubon, à côté de Poznan. Elle emploie environ 950 collaborateurs hautement qualifiés et a réalisé un chiffre d'affaires de 25 millions d'euros en 2020.

Markus Holzke, directeur général de SPIE Deutschland & Zentraleuropa, a déclaré : "avec NexoTech, nous intégrons une équipe de premier plan avec une grande expertise dans le développement des réseaux numériques à haut débit. Nous nous réjouissons de poursuivre notre expansion sur le marché à forte croissance du FttX avec l'équipe de direction existante et les 950 collaborateurs. Nous franchissons une étape importante dans le renforcement de notre positionnement en tant que partenaire de confiance pour les services multi-techniques en Pologne. Nous sommes convaincus que nos clients bénéficieront de l'élargissement de notre gamme de services."

Filip Reichelt, directeur général de NexoTech : "grâce aux compétences de ses collaborateurs, NexoTech a établi une position de leader sur le marché polonais. Nous attendons avec impatience cet avenir commun avec SPIE et les opportunités de développement de l'activité en Pologne. Nous sommes convaincus d'apporter une grande contribution."

Prévue pour fin janvier 2022, la signature de la transaction ne dépend plus que de l'approbation des autorités de la concurrence.