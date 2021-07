Spie signe un accord pour l'acquisition d'Infidis et renforce son offre de services numériques en France

Spie signe un accord pour l'acquisition d'Infidis et renforce son offre de services numériques en France









Crédit photo © Spie

(Boursier.com) — Communiqué de presse

Spie, leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communications, a annoncé la signature d'un accord pour l'acquisition d'Infidis le 23 juillet 2021.

Fondée en 1999 et basée à Boulogne-Billancourt, Infidis est une société spécialisée dans la conception, l'intégration et la maintenance d'infrastructures pour les datacenters avec une expertise particulière dans les architectures hyper-convergées. Cette acquisition positionne SPIE ICS, filiale de services numériques de SPIE France, comme l'un des leaders français dans le domaine des infrastructures datacenter notamment hyper-convergées et crée des opportunités de synergies commerciales importantes. La société compte 63 collaborateurs et a généré en 2020 une production de l'ordre de 70 millions d'euros.

Olivier Domergue, directeur général de SPIE France, a déclaré à cette occasion : "Nous sommes très heureux de pouvoir renforcer nos compétences dans le domaine de l'intégration d'infrastructures datacenter grâce à l'expertise des collaborateurs d'Infidis. Ensemble, Infidis et SPIE constituent désormais un acteur majeur sur les infrastructures datacenter, en particulier hyper-convergées en France, capable de proposer à ses clients des solutions complètes d'intégration et de services pour les datacenters."

Xavier Daubignard, directeur général de SPIE ICS, a ajouté : "Infidis est un excellent complément à nos activités. Le savoir-faire d'Infidis, ses expertises sectorielles, ainsi que ses partenariats technologiques viennent renforcer l'offre de SPIE ICS en France sur le Datacenter. Nous souhaitons porter ces expertises chez nos clients et proposer aux clients d'Infidis des services complémentaires, notamment sur les infrastructures réseaux et sécurité ainsi que sur les services managés. "

Hervé Abraham, gérant et fondateur d'Infidis, a commenté : "Nous sommes enchantés à la perspective de rejoindre le groupe SPIE. Nous pensons que la combinaison des expertises de SPIE ICS et d'Infidis nous permettra d'accélérer notre développement en France."

La réalisation de l'opération est soumise à l'autorisation préalable des autorités de concurrence compétentes.