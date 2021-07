Spie : sans réaction

Spie : sans réaction









Crédit photo © Spie

(Boursier.com) — Spie reste stable au-dessus des 20 euros ce lundi en bourse de Paris, alors que le leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communications a annoncé la signature d'un accord pour l'acquisition d'Infidis le 23 juillet 2021. Fondée en 1999 et basée à Boulogne-Billancourt, Infidis est une société spécialisée dans la conception, l'intégration et la maintenance d'infrastructures pour les datacenters avec une expertise particulière dans les architectures hyper-convergées.

Cette acquisition positionne SPIE ICS, filiale de services numériques de SPIE France, comme l'un des leaders français dans le domaine des infrastructures datacenter notamment hyper-convergées et crée des opportunités de synergies commerciales importantes. La société compte 63 collaborateurs et a généré en 2020 une production de l'ordre de 70 millions d'euros.

"Étant donné le secteur (ICS) et la forte croissance d'Infidis, nous estimons à 0,5x EV/CA le prix d'acquisition soit 35 ME" commente Portzamparc. "Il s'agit de la 6e acquisition de l'année pour SPIE, qui continue sa politique de consolidation du marché. Le groupe vise 200 ME de CA acquis par an, avec désormais 192 ME engrangés depuis le début d'année. Non prise en compte dans notre objectif de cours, nous estimons la création de valeur de la politique M&A à 2 euros/action" précise l'analyste qui reste à l'achat sur le dossier en visant un cours de 26 euros.