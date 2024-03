Spie s'offre ICG Group en Allemagne

(Boursier.com) — Spie a annoncé la signature d'un accord portant sur l'acquisition de 92% de ICG Group en Allemagne. Spie prévoit de finaliser la transaction au deuxième trimestre 2024, sous réserve des conditions suspensives usuelles, parmi lesquelles l'approbation des autorités de la concurrence. Basé à Leonberg près de Stuttgart, ICG Group est un prestataire de services clés en main de premier plan dans les infrastructures de télécommunication - pour le réseau de la fibre et les télécommunications mobile 5G. ICG couvre l'ensemble de la chaîne de valeur et déploie son expertise à travers l'ensemble du pays pour répondre à un portefeuille de clients qui va des opérateurs de réseau aux fournisseurs d'infrastructures en passant par les municipalités. ICG Group a généré un chiffre d'affaires d'environ 230 millions d'euros en 2023 avec des niveaux de marge au-delà de 10%, en adéquation avec les marges observées dans le secteur. La société emploie environ 720 employés.

Spie va ainsi pouvoir pénétrer le marché des infrastructures de télécommunications 5G mobile et renforcer son positionnement sur le marché de la fibre, un choix stratégique puisque l'Allemagne débute à peine le déploiement de la fibre à travers le pays et est l'un des pays européens les plus en retard dans ce domaine. Le multiple de la transaction ressort à 9,1x l'EBITA 2023 et 7,5x l'EBITA attendu de 2024. La transaction devrait se traduire par une relution à un chiffre moyen sur le bénéfice par action dès la première année. L'acquisition sera financée avec les ressources financières existantes du groupe tout en maintenant une politique financière disciplinée en matière de levier d'endettement financier. Spie va acquérir environ 92% du capital à la clôture de l'opération, tandis que les 8% restants seront détenus par l'équipe actuelle de direction qui reste en place. L'accord prévoit des mécanismes d'options d'achat et de vente sur ces 8%.

Gauthier Louette, PDG de Spie, ajoute : "L'acquisition de ICG Group permet à Spie de renforcer davantage son positionnement en tant qu'acteur clé dans le déploiement des réseaux de la fibre et des infrastructures de télécommunication mobile en Allemagne, des marchés très stratégiques pour le groupe et en forte croissance. Ainsi, avec les perspectives de croissance élevée et un très bon niveau de marge, nous sommes convaincus que la combinaison de ICG Group avec Spie sera très créatrice de valeur".