Spie : s'engage contre le sexisme au travail

(Boursier.com) — Spie France, filiale du groupe Spie, est signataire de l'acte d'engagement StOpE au sexisme ordinaire au travail. Cette signature, ayant eu lieu à l'occasion de la cérémonie annuelle de l'initiative ce 25 janvier, permet à SPIE France et ses filiales de renforcer leur engagement pour l'égalité entre les femmes et les hommes.

Avec la signature de cet acte d'engagement fondateur, Spie France s'engage à déployer au moins une de ses 8 actions prioritaires chaque année :

- Afficher et appliquer le principe de tolérance zéro

- Informer pour faire prendre conscience des comportements sexistes (actes, propos, attitudes) et de leurs impacts

- Former de façon ciblée sur les obligations et les bonnes pratiques de lutte contre le sexisme ordinaire

- Diffuser des outils pédagogiques pour faire face aux agissements sexistes en entreprise

- Inciter l'ensemble des salariés (es) à contribuer, à prévenir, à identifier les comportements sexistes et à réagir face au sexisme ordinaire

- Prévenir les situations de sexisme et accompagner de manière personnalisée les victimes, témoins et décideurs dans la remontée et la prise en charge des agissements sexistes

- Sanctionner les comportements répréhensibles et communiquer sur les sanctions associées

- Mesurer et mettre en place des indicateurs de suivi pour adapter la politique de lutte contre le sexisme ordinaire.