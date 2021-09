Spie s'associe à Naval Group et Legrand pour promouvoir la mixité en entreprise

(Boursier.com) — SPIE France, filiale du groupe SPIE, leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communications, organise le 23 septembre, avec Naval Group, leader européen du naval de défense, et Legrand, spécialiste mondial des infrastructures électriques et numériques du bâtiment, une journée dédiée à la mixité, à la diversité et à l'inclusion en entreprise, intitulée : Diversité et Inclusion : Bienvenue au Club !

Portée par le réseau mixte So'SPIE Ladies, le réseau elle@legrand et des acteurs engagés en faveur de la mixité au sein de Naval Group, cette journée rassemblera une soixantaine de participants et s'articulera autour de deux grandes parties, l'une axée sur l'échange de bonnes pratiques collectives, l'autre orientée sur le rôle que chacun peut jouer individuellement, en tant que collaborateur et collaboratrice, pour une plus large inclusion.

La journée sera introduite par Olivier Domergue, directeur général de SPIE France, Vincent Martinot-Lagarde, directeur général des Services de Naval Group et Christelle Roulet, directeur commercial Legrand France. Objectifs affichés : tirer le meilleur des expériences de chacun, apprendre ensemble et faire bouger les lignes en matière d'égalité femmes-hommes.