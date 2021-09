Spie s'appuie sur l'IoT et le Facilities Management pour améliorer la qualité de l'air

(Boursier.com) — SPIE ICS et SPIE Facilities, filiales françaises du groupe SPIE, leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communications, mutualisent leurs expertises pour déployer une solution digitale inédite, clef en main et sécurisée afin d'améliorer la qualité de l'air de tous les locaux professionnels.

Développée par SPIE ICS pour le volet IoT, cette solution différenciatrice s'appuie sur la corrélation entre la concentration en CO2 dans l'air et l'exposition aux risques de contamination à la Covid-19. Elle va de la collecte numérique des données jusqu'à l'intervention physique des équipes de SPIE sur place.

La solution repose sur l'infrastructure d'un réseau sans fil LoRaWAN sécurisée qui permet l'envoi de données collectées directement dans le bâtiment par le biais de capteurs multifonctions, mobiles et autonomes.

Les données transmises par ces capteurs sont ensuite récupérées, analysées et traduites par les équipes de SPIE Facilities en plans d'actions concrets pour sécuriser l'environnement de travail du client.