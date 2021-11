Spie revoit en hausse ses prévisions de rentabilité

(Boursier.com) — Le groupe Spie annonce revoir en hausse son objectif de rentabilité pour 2021 en visant désormais une marge d'Ebita de 6,1%, contre 6% auparavant. La direction confirme tabler sur une production égale ou supérieure à celle de 2019, soit plus de 6,93 Milliards d'euros, et sur une forte réduction de son levier d'endettement attendu autour de 2 à la fin décembre.

Spie a fait état d'une production consolidée de 1,73 Milliard d'euros au troisième trimestre, en hausse de 1,1%. L'Ebita a grimpé de 14,4%, à 110,3 ME. La marge ressort à 6,4%, en hausse de 80 points de base sur un an.

Sur l'ensemble des 9 premiers mois de l'année, Spie a enregistré une production consolidée de 5,03 Milliards d'euros, en croissance organique de 5,6% sur un an. L'Ebita atteint 269,9 ME. La marge d'Ebita ressort à 5,4%, en hausse de 140 pts de base sur un an.