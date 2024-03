Spie revoit à la hausse ses prévisions à moyen terme d'ici 2025

(Boursier.com) — Spie annonce une production de 8.709 Millions d'euros, en hausse de +7,6% par rapport à 2022, dont +8,4% de croissance organique, un niveau exceptionnel reflétant la forte dynamique de ses marchés, ainsi que sa capacité à augmenter les prix dans un contexte inflationniste. Le groupe fait part d'une forte progression de l'EBITA de 14,3% par rapport à 2022, à 584,2 millions d'euros. La Marge d'EBITA ressort supérieure à l'objectif, à hauteur de 6,7% de la production ; +40 pb par rapport à 2022, malgré un contexte inflationniste, et grâce à l'attention permanente portée à l'excellence opérationnelle et à la sélectivité encore accrue dans un contexte de forte demande pour ses services.

Le résultat net ajusté est de 344 ME (+14,2% par rapport à 2022). Le Résultat net part du Groupe ressort à 238,5 ME (+57,4% par rapport à 2022)

Le dividende recommandé au titre de l'exercice 2023 est de 0,83 euro par action, en hausse de 13,7% par rapport à 2022.

Très forte génération de trésorerie et levier d'endettement financier à un plus bas historique

Le Free cash-flow se situe à un niveau exceptionnel de 427 Millions d'euros (+35,6% par rapport à 2022), avec un taux de cash-conversion de 109%, nettement supérieur à l'objectif de 100%, soutenu par un besoin en fonds de roulement structurellement largement négatif (-37 jours de production à fin décembre 2023), illustrant la gestion rigoureuse et attention permanente sur le cash. La direction insiste sur la poursuite de la baisse du levier d'endettement financier à 1,2x au 31 décembre 2023 (contre 1,6x au 31 décembre 2022). Succès du refinancement à des conditions attractives début 2023, avec aucune échéance à venir avant 2026.

Perspectives 2024

*Poursuite de la croissance organique, à un rythme inférieur à celui de 2023;

*Poursuite de la progression de la marge d'EBITA;

*Poursuite d'une stratégie M&A dynamique fondée sur des acquisitions bolt-on, qui restent au coeur du modèle économique de SPIE;

*Taux de distribution du dividende proposé maintenu autour de 40 % du résultat net ajusté, part du Groupe.

Cotation...

Le Groupe ayant atteint avec deux ans d'avance son objectif de marge d'EBITA pour 2025, SPIE revoit à la hausse ses prévisions à moyen-terme d'ici 2025 :

- Croissance organique : au moins +4% par an en moyenne, sur la base d'un niveau historique d'inflation (Prévision inchangée);

- Marge d'EBITA : poursuite de la progression de la marge d'EBITA vers 7% en 2025 (Auparavant : "Progression de la marge d'EBITA vers 6,7% en 2025");

- Un taux de cash-conversion d'environ 100% (Prévision inchangée);

- Accélération du 'compounding model' d'acquisitions (Prévision inchangée);

- 5 objectifs ESG confirmés (Prévision inchangée).

Gauthier Louette, Président-directeur général, a déclaré : "2023 a été une année record pour SPIE à tous égards. Ces performances confirment les forces de notre modèle ainsi que le positionnement unique de nos services multi-techniques à haute valeur ajoutée, qui sont essentiels aux marchés de la transition énergétique en accélération. Le Groupe a enregistré une croissance organique exceptionnelle de 8,4%. Malgré un contexte inflationniste, notre marge a nettement progressé, plus 40 points de base, ce qui nous a permis d'atteindre avec deux ans d'avance notre objectif à moyen terme de marge d'EBITA de 6,7%. SPIE a délivré un taux de cash-conversion supérieur à 100% et abaissé son levier d'endettement financier à un plus bas historique. Notre rigueur et l'attention permanente que nous portons à l'excellence opérationnelle sont restées les principaux moteurs de notre succès. Nous avons intensifié le rythme de nos acquisitions bolt-on au cours de l'année, avec neuf acquisitions représentant plus de 700 millions d'euros de production annuelle acquise, tout en continuant à nourrir un pipeline dynamique et riche en opportunités à venir.

La part de notre production alignée à la taxonomie européenne s'est élevée à 48% en 2023, soit l'une des meilleures performances parmi les entreprises du SBF120, qui positionne le Groupe comme un acteur majeur de la transition énergétique.

Forts de ces accomplissements, nous sommes très confiants pour réaliser une nouvelle année solide en 2024."