Spie : résultats et prévisions salués

(Boursier.com) — Spie grimpe de 5,7% à 32,58 euros ce jeudi après avoir annoncé une production annuelle de 8.709 Millions d'euros, en hausse de +7,6% par rapport à 2022, dont +8,4% de croissance organique, un niveau exceptionnel reflétant la forte dynamique de ses marchés, ainsi que sa capacité à augmenter les prix dans un contexte inflationniste.

Le groupe a fait part d'une forte progression de l'EBITA de 14,3% par rapport à 2022, à 584,2 millions d'euros. La Marge d'EBITA ressort supérieure à l'objectif, à hauteur de 6,7% de la production ; +40 pb par rapport à 2022, malgré un contexte inflationniste, et grâce à l'attention permanente portée à l'excellence opérationnelle et à la sélectivité encore accrue dans un contexte de forte demande pour ses services.

Le résultat net ajusté est de 344 ME (+14,2% par rapport à 2022). Le Résultat net part du Groupe ressort à 238,5 ME (+57,4% par rapport à 2022)

Le dividende recommandé au titre de l'exercice 2023 est de 0,83 euro par action, en hausse de 13,7% par rapport à 2022.

Très forte génération de trésorerie et levier d'endettement financier à un plus bas historique

Le Free cash-flow se situe à un niveau exceptionnel de 427 Millions d'euros (+35,6% par rapport à 2022), avec un taux de cash-conversion de 109%, nettement supérieur à l'objectif de 100%, soutenu par un besoin en fonds de roulement structurellement largement négatif (-37 jours de production à fin décembre 2023), illustrant la gestion rigoureuse et attention permanente sur le cash.

La direction insiste sur la poursuite de la baisse du levier d'endettement financier à 1,2x au 31 décembre 2023 (contre 1,6x au 31 décembre 2022). Succès du refinancement à des conditions attractives début 2023, avec aucune échéance à venir avant 2026.

Perspectives affichée

Le Groupe ayant atteint avec deux ans d'avance son objectif de marge d'EBITA pour 2025, SPIE revoit à la hausse ses prévisions à moyen-terme d'ici 2025 :

- Croissance organique : au moins +4% par an en moyenne, sur la base d'un niveau historique d'inflation (Prévision inchangée);

- Marge d'EBITA : poursuite de la progression de la marge d'EBITA vers 7% en 2025 (Auparavant : "Progression de la marge d'EBITA vers 6,7% en 2025");

- Un taux de cash-conversion d'environ 100% (Prévision inchangée);

- Accélération du 'compounding model' d'acquisitions (Prévision inchangée);

- 5 objectifs ESG confirmés (Prévision inchangée).

Portzamparc estime que les chiffres et la guidance sont parfaitement en ligne avec ses scénarios. De quoi rester à l'achat en visant un cours de 36 euros.