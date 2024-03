Spie : reste proche de ses plus hauts après son année record

(Boursier.com) — Spie consolide légèrement (-0,4% à 32,6 euros), mais reste proche de ses plus hauts historiques, au lendemain de sa vive progression dans le sillage d'une solide publication annuelle. Le Groupe ayant atteint avec deux ans d'avance son objectif de marge d'EBITA pour 2025, il a revu à la hausse ses prévisions à moyen-terme d'ici 2025. Pour 2024, le management est également confiant sur une poursuite de l'amélioration de la profitabilité et devrait continuer de bénéficier d'un bon " pricing power " sur toutes les géographies et notamment en Allemagne.

Oddo BHF explique que le groupe a démontré une fois de plus d'excellents fondamentaux (CA ; MOP) malgré un contexte inflationniste. Les opérations de croissance externe alimentent également la croissance tout en conservant une structure bilancielle très saine (DN/EBITDA 1.2x). Le broker maintient logiquement son avis 'surperformer' et sa cible de 38 euros.