Spie : repli appuyé, un analyste dégrade

(Boursier.com) — Spie n'échappe pas à la morosité ambiante avec un titre qui perd 3,9% à 20,4 euros en matinée à Paris. L'actualité autour du groupe de prestations de services multi-techniques est marquée par une note de Stifel qui a abaissé son opinion à 'conserver' avec une cible maintenue à 24 euros. Le broker anticipe un bon ensemble de résultats au premier semestre, soutenus par les prix élevés de l'énergie et par l'acquisition de Worksphere. Il s'attend également à ce que la direction informe le marché de l'examen stratégique de ses activités au Royaume-Uni. Au second semestre, l'analyste estime en revanche qu'une récession pourrait avoir un impact à la fois sur le prix du pétrole et l'inflation, et par conséquent sur la croissance organique de Spie. En conséquence, il réduit ses estimations de bénéfices pour 2023. Malgré le potentiel de rattrapage en valeur absolue, Stifel voit bien moins d'upside chez Spie que chez ses pairs, et notamment Vinci.