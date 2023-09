Spie rénove l'éclairage et la sonorisation du stade Geoffroy-Guichard à Saint-Etienne

(Boursier.com) — SPIE CityNetworks, filiale de SPIE France, partenaire de la performance des territoires spécialisé dans les réseaux d'énergie, réseaux numériques, services à la cité, transports et mobilité, a réalisé les travaux de modernisation du stade Geoffroy-Guichard à Saint-Etienne (42) qui va accueillir dès septembre une compétition d'envergure internationale.

Grâce aux solutions déployées par SPIE CityNetworks, le stade stéphanois peut réduire son impact environnemental et transformer l'expérience des spectateurs lors des compétitions sportives.

7ème plus grand stade de France, avec une capacité de 42.000 spectateurs, Geoffroy-Guichard accueille régulièrement des compétitions d'envergure internationale.

SPIE CityNetworks, filiale française du groupe SPIE, leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communications, a été retenue en juillet 2022 par la Métropole de Saint-Etienne pour la rénovation de la sonorisation et de l'éclairage du stade, ainsi que des structures métalliques et des passerelles, nécessaires à la circulation du personnel pour les opérations de maintenance.

Pour ces travaux de modernisation, SPIE CityNetworks a déployé des solutions complètes et novatrices :

-pour la partie éclairage : la réalisation des plans BIM (Building Information Modeling, une technologie de conception en 3D), la fourniture et la pose de 252 projecteurs LED pour l'éclairage de l'aire de jeu et de 60 projecteurs RGBW1, permettant de créer des effets de couleur dynamique, la mise en oeuvre d'une gestion DMX2 qui permet de piloter les éclairages dans les moindres détails.

-pour la partie sonorisation : la réalisation des études de dimensionnement, la réalisation des mesures acoustiques et des plans BIM, la pose et le raccordement de 29 amplificateurs et de 148 enceintes, la rénovation du système de prise de son.

Après ces travaux réalisés en groupement, notamment en lien avec le concepteur lumière, Cobalt, l'expérience des spectateurs se voit significativement améliorée grâce à la possibilité d'utiliser des jeux d'éclairage, l'intégration de shows sonores et une meilleure acoustique. Les solutions mises en place par SPIE CityNetworks permettent au stade de réduire sa consommation d'énergie de 25% depuis début 2023 et donc son impact environnemental.