Spie renonce à Equans, le marché apprécie

(Boursier.com) — Spie renonce à l'acquisition d'Equans... au plus grand bonheur du marché. Le titre du groupe de services multi-techniques bondit de 6,4% à 20,9 euros au lendemain de la décision du management de se retirer du processus d'enchères mis en place par Engie. Dans un communiqué, Spie " estime que les informations rendues disponibles dans le cadre de ce processus de 'due diligence' ne sont pas suffisantes pour lui permettre de formuler, dans le délai imparti, une offre ferme conforme à ses exigences et objectifs ".

Bouygues, Eiffage et le fonds Bain Capital sont désormais les trois candidats encore en lice pour reprendre Equans, qui emploie près de 74.000 personnes, et rassemble une large gamme de services d'installation et de maintenance dans l'électricité, le chauffage, la ventilation et la climatisation, la réfrigération, la mécanique et la robotique, le numérique ou encore les services généraux (facility management).

Selon les derniers bruits de couloir, Engie pourrait désormais récolter près de 7 milliards d'euros de cette cession.

Portzamparc ('acheter') explique que la candidature de Spie semblait la plus complexe (augmentation de capital, vente d'une partie du business) et donc la plus difficile pour convaincre le vendeur. Cette annonce permettra de retirer la décote liée à cette acquisition potentielle. La maison de bourse voit toujours le cas d'investissement de Spie "stand-alone" comme attrayant et confirme sa cible de 26 euros. La situation financière du groupe doit lui permettre de relever ses ambitions dans la consolidation du marché, 300 ME de CA acquis par an étant une option réaliste.