Spie remporte un nouveau contrat pour la modernisation technique d'un centre Rewe à Gießen

Crédit photo © Spie

(Boursier.com) — Spie, leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communications, remporte un nouveau contrat pour la rénovation d'un centre Rewe datant des années 1990, à Gießen.

Ce contrat comprend l'amélioration complète du système énergétique du bâtiment sans interruption de services et la modernisation technique de l'ensemble de la surface de vente. Le client est Rewe Markt GmbH, l'un des plus grands commerçants alimentaires d'Allemagne et membre du groupe Rewe, dont font également partie les supermarchés Penny.

L'objectif de cette modernisation est de réduire considérablement la consommation en énergie du supermarché grâce à l'amélioration de son système énergétique. Pour y parvenir, le système de réfrigération sera renouvelé et équipé de fluides frigorigènes au CO2, respectueux du climat. SPIE est ainsi responsable à la fois du câblage complet du système de réfrigération et du système de ventilation du bâtiment.

De plus, le prestataire 'multi-techniques' installe un nouveau système d'éclairage de sécurité et adapte l'éclairage existant pour n'utiliser que des lampes LED.

"Les avantages d'un éclairage LED sont la très longue durée de vie des lampes et la faible consommation d'énergie. Ainsi, l'efficacité énergétique du bâtiment peut être considérablement augmentée", explique Andreas Philippi, responsable de l'équipe SPIE Deutschland & Zentraleuropa au sein de la division opérationnelle Building Technology & Automation.

Outre l'amélioration du système énergétique, le contrat prévoit également le réaménagement des 5.400 mètres carrés de surface de vente selon le nouveau concept "Supermarché 2020" du groupe Rewe. Le comptoir de service est ainsi renouvelé. Les salles réservées à la boucherie et au conditionnement de la viande sont également améliorées. "C'est un défi particulier que d'effectuer les travaux de modernisation de ce supermarché Rewe pendant son fonctionnement. Pour que les clients puissent continuer à faire leurs achats, une planification précise et une gestion de projet fiable sont nécessaires pour la mise en place et la réussite du projet", explique Andreas Philippi.