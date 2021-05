Spie remporte un contrat en Ecosse

Crédit photo © Spie

(Boursier.com) — Spie UK a remporté un contrat avec le Scottish Prison Service (SPS) pour la modernisation de ses réseaux d'alimentation en eau chaude et des vannes des circuits d'eau chaude et d'eau froide associées de HMP Perth, le plus ancien établissement pénitentiaire en activité d'Écosse. Cette modernisation permettra au SPS de contrôler et d'exploiter plus efficacement ses réseaux d'alimentation. Les modalités financières n'ont pas été dévoilées.