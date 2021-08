Spie : remporte un contrat de gestion des installations techniques du campus du Parc olympique de l'Université de Munich

Crédit photo © Spie

(Boursier.com) — Spie Deutschland & Zentraleuropa, filiale allemande de Spie, a remporté un contrat pour la gestion des installations techniques du campus du Parc olympique de l'Université technique de Munich (TUM) dans le cadre d'un appel d'offres lancé par l'État libre de Bavière, représenté par la TUM.

Le nouveau campus de la Faculté des sciences du sport et de la santé de la TUM, en association avec le Centre sportif universitaire de Munich, combinera recherche et enseignement avec sport et loisirs pour environ 3.000 étudiants, issus chaque semestre de toutes les universités de Munich, ainsi que 17.000 sportifs amateurs en totale harmonie avec le Parc olympique classé monument historique.

Dès la fin août 2021, Spie assurera la gestion technique des bâtiments lors de la 2e phase de rénovation, en voie d'achèvement, ainsi que pour un bâtiment existant et des terrains de volleyball de plage et de tennis. Une présence dès le début de l'opération

Le campus de la TUM, situé au sein du Parc olympique construit pour les Jeux olympiques d'été de 1972, fait l'objet d'une rénovation complète, sous la houlette du cabinet d'architectes Dietrich - Untertrifaller. Cette rénovation est prévue en deux phases : BA 2 et BA 3. A terme, cette opération donnera naissance au campus de sport et santé le plus vaste et le plus moderne d'Europe. Implanté sur une surface de 42.000 m2, le campus abritera toutes les installations appartenant à la Faculté des sciences du sport et de la santé de la TUM ainsi qu'au Centre sportif universitaire de Munich.