Spie remporte un contrat auprès de Chevron Australia

(Boursier.com) — Spie Oil & Gas Services, filiale de Spie, a remporté un contrat auprès de Chevron Australia Pty Ltd pour l'intégration de systèmes d'automatisation de processus (PAS - Process Automation Systems) pour son système de compression de gaz sous-marin du champ gazier Jansz-Io, au large de l'Australie occidentale. Les services sont assurés par Spie Oil & Gas Services Pty Ltd, filiale australienne de Spie Oil & Gas Services, et couvrent l'ensemble de l'ingénierie d'intégration des systèmes associés au système de compression de gaz sous-marin et à la station de contrôle du champ, ainsi que les modifications à apporter aux installations déjà existantes sur Gorgon. Les services d'ingénierie seront exécutés dans plusieurs centres mondiaux, le personnel intégré de Spie travaillant en étroite collaboration avec les équipes de conception EPC.

Les opérations ont déjà commencé sur ce contrat, qui offre à Spie Oil & Gas Services l'occasion de démontrer son expertise technique en matière de raccordement de nouveaux systèmes sous-marins à l'infrastructure opérationnelle de GNL (gaz naturel liquéfié) existante.