Spie remporte son premier contrat-cadre auprès de 'Places for People' dans le centre de Londres

(Boursier.com) — SPIE UK, filiale de SPIE, le leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communications, a remporté un nouveau contrat auprès du groupe Places for People au titre d'un accord-cadre pour la rénovation des bureaux du quartier de Central London.

Ce nouveau contrat-cadre de réaménagement englobe une série de solutions intelligentes visant à améliorer les conditions de travail des employés du groupe 'Places for People', avec qui SPIE travaille depuis 2003. Ces améliorations comprennent l'aménagement d'une salle de sport, d'un local à vélos, de douches, de nouvelles salles de réunion équipées d'une technologie audiovisuelle moderne, d'une nouvelle zone de distributeurs automatiques, d'espaces de détente et de cabines acoustiques. À l'issue de leur rénovation, les bureaux seront également équipés de détecteurs de présence afin de permettre à Places for People de surveiller l'utilisation de l'espace et d'optimiser sa consommation d'énergie.

SPIE a remporté ce contrat grâce à une approche collaborative et intégrée permettant de répondre aux exigences du client propres à cette tâche. Réunissant l'ensemble des compétences de SPIE UK en matière de bâtiment, de mécanique, d'électricité et d'ingénierie incendie et sécurité, l'approche adoptée a permis à Places for People de bénéficier du meilleur rapport qualité/prix possible et a aidé SPIE à se démarquer dans le processus d'appel d'offres. Dans le cadre de ce processus, SPIE a travaillé à la conception des systèmes mécaniques et électriques intégrés, qui seront ensuite mis en place par l'équipe chargée de la fourniture de services.

Le nouveau bureau Places for People étant situé dans le quartier de Central London, près de la gare de Kings Cross St Pancras, la logistique du chantier constitue un défi majeur : le site se situe sur une rue dans laquelle il est interdit de stationner, impliquant des temps d'attente et de chargement limités. L'organisation de livraisons ponctuelles et de ramassages quotidiens des déchets sera ainsi d'une importance capitale pendant la durée du contrat.

Comme l'explique Steven Farmer, directeur de division chez SPIE UK, "nous sommes très heureux de poursuivre notre collaboration avec Places for People dans le cadre de la modernisation de ses installations. En nous appuyant sur le large éventail de compétences de l'ensemble des activités de SPIE UK, nous avons pu démontrer la rentabilité d'une approche collaborative tout en garantissant un travail de grande qualité. Nous nous réjouissons à l'idée de travailler avec Places for People au cours des prochaines semaines et espérons poursuivre notre étroite collaboration à l'avenir."