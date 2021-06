Spie remporte le marché de la Centrale d'Achat de l'Informatique Hospitalière

Spie remporte le marché de la Centrale d'Achat de l'Informatique Hospitalière









Crédit photo © Spie

(Boursier.com) — Spie ICS, filiale de services numériques du groupe SPIE, leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communications, remporte le marché "de prestations de services de management, de support et d'ingénierie des environnements poste de travail numérique" de la Centrale d'Achat de l'Informatique Hospitalière (CAIH). 7.400 structures médicales et sociales sont concernées et vont pouvoir accélérer leur transformation digitale dans une démarche d'amélioration continue des services et de l'expérience utilisateur des professionnels de santé.

L'obtention de ce marché public témoigne de la reconnaissance des expertises de SPIE ICS appliquées aux enjeux et aux contraintes du milieu hospitalier. " Notre ambition est de proposer un ensemble d'innovations digitales permettant aux établissements de santé de se recentrer sur leurs enjeux métiers et d'apporter ainsi une réponse efficiente à leurs contraintes stratégiques, opérationnelles et économiques ", indique Xavier Daubignard, directeur général de SPIE ICS.

Un catalogue de services adapté à toute typologie d'établissement

Le marché comprend un bouquet complet de services sur l'environnement numérique de travail de l'utilisateur portant sur :

-Un Service Desk adapté aux environnements techniques et plages horaires de service souhaitées,

-Des services de proximité couvrant les besoins d'Installation, de Maintenance, d'Ajout et de Changement,

-Une gamme de services en assistance technique couvrant des besoins allant du niveau technicien au niveau expert.

Les prestations reposent sur deux piliers clés?:

-Un catalogue de services alignés sur les besoins métiers, assurant la disponibilité et sécurité du système d'information

-Un modèle de gouvernance centré sur l'amélioration continue et la prédictibilité des incidents

L'environnement digital utilisateur au coeur de la prise en charge des patients

Les solutions portées par SPIE ICS, filiale de SPIE France, se démarquent par l'industrialisation des services, la capacité à mettre en oeuvre une gestion partagée des connaissances entre les établissements et enfin, par la maitrise des coûts de possession du parc informatique. "Avec un modèle de gouvernance fondé sur la prédictibilité et l'amélioration continue, nous contribuons concrètement à améliorer l'expérience utilisateur des établissements de santé", précise Nicolas Briançon, Key Sector Manager Public, Santé & Social au sein de SPIE ICS.