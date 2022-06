Spie remonte sur les 22 euros

(Boursier.com) — SPIE grimpe de 0,5% sur les 22 euros ce jeudi, alors que le leader européen indépendant des services multi techniques dans les domaines de l'énergie et des communications a annoncé l'acquisition de PTC Telecom GmbH. Avec cette acquisition, SPIE renforce ses services d'Information et de Communication en Allemagne.

PTC Telecom GmbH (PTC), dont le siège est situé à Woerthsee, près de Munich, fournit des services techniques dans le domaine des technologies de l'information et de la communication. La société dispose d'une large base de clients et de solides partenariats, notamment avec des partenaires technologiques tels qu'Atos Unify et Avaya. Avec l'acquisition de PTC, SPIE renforce sa position régionale et étend sa présence locale dans le sud de l'Allemagne.

Avec environ 70 collaborateurs qualifiés, PTC a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 12,5 million d'euros en 2021.

Michael Padberg, fondateur de PTC, a déclaré : "En tant qu'entreprise leader dans les services multitechniques, SPIE s'engage à faire de la transition énergétique et de la transformation numérique un succès. Je suis ravi que PTC rejoigne le groupe SPIE qui dispose d'une très forte notoriété en tant que pure player de la transition énergétique ; les deux sociétés ensemble pourront répondre au mieux aux attentes de nos clients, de nos partenaires et de nos collaborateurs".

Parmi les derniers avis de brokers, Berenberg reste à l'achat sur le dossier avec un objectif de cours ajusté de 29 à 32 euros.