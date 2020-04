Spie remonte sur les 12 euros

Crédit photo © Spie

(Boursier.com) — Spie remonte de 2% ce jeudi midi à 12 euros, alors que le Conseil d'administration a proposé de ne pas verser le solde du dividende au titre de 2019. Il restait 44 cts à verser, après l'acompte de 17 cts de septembre 2019. Le PDG a par ailleurs décidé de baisser sa rémunération de 25% sur la période du confinement. "Cette annulation était prévisible à la vue des déclarations d'éligibilité au chômage partiel, très utilisé par SPIE pour réduire ses coûts" commente Portzamparc qui vise un cours de 16,5 euros en restant acheteur sur le dossier.

Le broker JP Morgan avait déjà ajusté son objectif de cours de 19 à 14 euros sur le titre. Après une très bonne année 2019 ayant abouti à un carnet de commandes record et un excellent début d'année 2020, le groupe fait désormais face à d'importantes perturbations opérationnelles liées à l'épidémie de Covid-19. "Spie met en oeuvre toutes les actions indispensables pour protéger ses employés ainsi que l'ensemble de ses parties prenantes, et pour limiter les conséquences sur ses opérations et ses résultats financiers, en s'appuyant notamment sur sa forte liquidité. Cependant Spie a suspendu ses objectifs 2020 et fournira des objectifs actualisés lorsque la situation sera éclaircie"...

Soutien des mesures gouvernementales et économies

La première priorité de Spie demeure la santé et la sécurité de ses collaborateurs, sous-traitants et clients. Le Groupe évalue actuellement, avec chacun de ses clients, lesquelles de ses activités peuvent se poursuivre pendant la période de confinement.

Spie met immédiatement à profit l'importante flexibilité de sa structure de coûts, au travers de vigoureuses mesures d'économies. Le groupe bénéficiera également des mesures gouvernementales mises en place dans l'ensemble des pays européens. Sous diverses formes, ces mesures visent à permettre aux entreprises d'ajuster leurs coûts de personnel à un niveau d'activité plus faible pendant la crise, tout en protégeant l'emploi et en permettant un redémarrage rapide lorsque les mesures de confinement seront levées.

Santé financière

Spie dispose d'une importante marge de manoeuvre financière et a pleinement confiance en sa capacité à faire face aux défis actuels . La liquidité du groupe au 31 décembre 2019 était supérieure à 1,4 milliard d'euros, comprenant 867 millions d'euros de trésorerie nette et 600 ME de ligne de crédit revolving non tirée. Cette ligne de crédit a désormais été intégralement tirée à titre préventif.

Le groupe n'a aucune échéance de dette avant 2023. Par ailleurs, la dette bancaire de Spie est soumise à un covenant, mesuré uniquement en fin d'année, qui porte sur un ratio de levier financier inférieur ou égal à 4x (pour référence, le ratio de levier financier de Spie à fin décembre 2019 était de 2.7x).

Les objectifs 2020 suspendus

Le 11 mars dernier, à l'occasion de la publication de ses résultats annuels 2019, le groupe a communiqué ses objectifs pour 2020 sous l'hypothèse d'une absence de détérioration majeure de la situation liée au Covid-19. A la lumière des récents développements, ces objectifs ne sont plus valables.

A la date présente, Spie n'est pas en mesure de fournir une estimation de l'impact de la crise du Covid-19 sur ses résultats 2020.