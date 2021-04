Spie rejoint l'alliance pour l'hydrogène de Bavière

Spie rejoint l'alliance pour l'hydrogène de Bavière









(Boursier.com) — SPIE Deutschland & Zentraleuropa, filiale allemande de SPIE, leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communications, est désormais membre de la Wasserstoffbündnis Bayern, l'alliance pour l'hydrogène de Bavière, au sein de laquelle elle compte jouer un rôle actif dans l'élaboration et la mise en oeuvre de la stratégie globale du Land dans le secteur de l'hydrogène. Cette alliance est coordonnée par le centre pour l'hydrogène de Bavière H2.B et vise à faire du Land un territoire leader dans les technologies de l'hydrogène.

Composée de plus de 160 membres issus des sphères économiques, de la recherche et de la politique, cette alliance est un puissant réseau d'experts, axé sur la production, la logistique, la mise en oeuvre et la mise à l'échelle des technologies de l'hydrogène.

"Cette adhésion à la Wasserstoffbündnis Bayern est pour nous l'occasion de promouvoir les technologies de l'hydrogène au sein d'un puissant réseau et de consolider notre expertise en tant que prestataire de services novateur", explique Ralf Tröger, responsable du service Pipeline au sein de la division opérationnelle CityNetworks & Grids de SPIE Deutschland & Zentraleuropa.

En tant qu'intégrateur de systèmes et expert dans la mise en oeuvre, la maintenance et la réparation d'infrastructures techniques, avec un savoir-faire reconnu dans les réseaux de distribution d'électricité, de gaz et de chaleur, SPIE est un partenaire idéal pour développer le vaste éventail d'applications des technologies de l'hydrogène.

Le couplage sectoriel, ainsi que le stockage, le transport et les applications de l'hydrogène dans l'industrie ne représentent que quelques-uns des domaines dans lesquels SPIE peut exceller. Dans le domaine de la mobilité, les activités actuelles de SPIE Deutschland & Zentraleuropa portant sur l'extension, à l'échelle nationale, des infrastructures de recharge pour véhicules électriques, seront complétées à l'avenir par des stations-service d'hydrogène. "L'hydrogène peut potentiellement jouer un rôle clé pour les poids lourds et le transport maritime", poursuit Dietmar Bogerl, responsable du service Energy & Mobility Solutions de la division opérationnelle CityNetworks & Grids de SPIE Deutschland & Zentraleuropa.

L'hydrogène, élément clé pour la transition énergétique

En collaboration avec ses clients et ses partenaires commerciaux, SPIE cherche à promouvoir l'hydrogène comme technologie d'avenir.

"L'hydrogène s'impose de plus en plus comme un élément clé de la transition énergétique. En tant que leader du marché des solutions de réseaux de transport et de distribution, nous sommes également désireux de jouer un rôle de premier plan dans le domaine des technologies de l'hydrogène", explique Peter Pfannenstiel, membre de l'équipe dirigeante de SPIE Deutschland & Zentraleuropa et directeur général de SPIE SAG GmbH. "Comme moyen de stockage de l'énergie, l'hydrogène a potentiellement un rôle crucial à jouer dans le couplage efficace des secteurs - sans lequel il sera pratiquement impossible d'espérer parvenir à un avenir respectueux du climat. L'hydrogène présente le potentiel de pouvoir résoudre les problèmes liés au stockage des énergies renouvelables et, contrairement à l'électricité, peut être stocké non seulement pendant de plus longues périodes, mais également être transporté sur de longues distances avec des pertes minimales", conclut Peter Pfannenstiel.

SPIE est convaincue qu'une étroite collaboration avec ses clients et ses partenaires commerciaux permettra de trouver des solutions innovantes et efficaces. Une raison supplémentaire d'apprécier le soutien du vaste réseau de l'alliance pour l'hydrogène de Bavière.