Spie recrute plus de 150 techniciens et ingénieurs en novembre

(Boursier.com) — SPIE Facilities, filiale française du groupe SPIE, leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communications, poursuit son développement et annonce le recrutement de plus de 150 collaborateurs en novembre. Une campagne, baptisée 'GoodJob', est lancée sur les réseaux sociaux depuis le 2 novembre 2020. Ses objectifs : attirer les talents et accueillir des candidats motivés qui souhaitent s'engager dans la transition énergétique.

Recruter pour accompagner le développement de SPIE Facilities

Conséquence de son développement commercial, SPIE Facilities recrute des techniciens et experts en chauffage, ventilation et climatisation (CVC), courant fort (CFO), système de sécurité incendie (SSI) et multi-techniques second oeuvre, ainsi que des ingénieurs spécialisés en méthode maintenance et en efficacité énergétique.

Les postes concernés se situent majoritairement en Île-de-France, mais plusieurs sont également à pourvoir sur l'ensemble du territoire. Les compétences et expertises attendues sont multiples. Elles viendront enrichir les équipes en place et permettront de poursuivre le déploiement d'une nouvelle approche des métiers multi-techniques. "Nous sommes heureux de pouvoir mener cette campagne de recrutement ambitieuse qui repose sur d'importants succès commerciaux. Cette dynamique conforte notre double promesse : des services efficaces pour nos clients et des parcours professionnels enrichissants et valorisants pour nos collaborateurs" a déclaré Cyril Pouet, directeur général de SPIE Facilities.

Evolution interne et opportunités de carrière

SPIE Facilities accorde beaucoup d'importance à l'évolution de ses collaborateurs et oeuvre à la féminisation des métiers techniques. La diversité des métiers, la taille du groupe SPIE et son organisation offrent aux salariés de belles opportunités de carrière, notamment grâce à l'accompagnement mis en oeuvre pour les mobilités professionnelles : tutorat, coaching, formation, passage cadres, accompagnement financier lors des mobilités géographiques, etc. L'évolution interne des collaborateurs est une priorité chez SPIE et le suivi des trajectoires individuelles fait l'objet d'une attention particulière menée à la fois par les managers et les RH.

"Nous avons la conviction qu'une entreprise n'est performante qu'avec un corps social engagé et épanoui, c'est un levier de compétitivité et l'une des clés pour apporter à nos clients internes et externes une gamme de services toujours plus innovants" confirme Sylvia Fenger, directrice des ressources humaines de SPIE Facilities.