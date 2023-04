Spie recrute 3.700 collaborateurs dont 700 alternants partout en France

(Boursier.com) — SPIE France, filiale du groupe SPIE, leader européen des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communications, et ses 6 filiales, recrutent 3.700 collaborateurs dont 700 alternants partout en France en 2023.

Grâce à ces nombreux recrutements, SPIE France souhaite renforcer son rôle d'acteur global des transitions énergétique, numérique et industrielle en France et contribuer à l'émergence d'une société bas-carbone.

Œuvrer ensemble en faveur d'une société bas-carbone

Forte de ses 400 sites et d'un important maillage local sur l'ensemble de l'Hexagone, SPIE France, à travers ses 6 filiales SPIE ICS, SPIE Facilities, SPIE CityNetworks, SPIE Nucléaire, SPIE Industrie et SPIE Building Solutions, recrute dans toutes les régions. 560 recrutements sont prévus en Ile-de-France, 605 en Occitanie, plus de 560 recrutements en Auvergne Rhône-Alpes, 370 en Pays de la Loire, 340 en Nouvelle-Aquitaine, 280 en Région PACA, 250 dans le Grand Est, 230 en Normandie, 165 en Bretagne, 150 dans les Hauts-de-France, 105 dans le Centre Val de Loire et 105 en Bourgogne-Franche-Comté.

Parmi les postes recherchés : technicien-ne de maintenance, ingénieure-e efficacité énergétique, électricien-ne courant faible et fort, ingénieur-e télécoms, ingénieur-e réseaux, monteur, conducteur de travaux, raccordeur fibre optique, ingénieur-e & technicien-ne smart city, cybersécurité, technicien-ne data centers, soudeur-se, électricien-ne industriel, responsable d'activités réseaux d'énergie.

Les postes sont principalement des CDI à temps plein. Tous les niveaux d'étude sont ciblés, du bac professionnel au diplôme d'ingénieur, en passant par les licences professionnelles et les BTS. Toutes les offres d'emploi sont consultables sur le site internet spie-job.com.

Outre les compétences techniques, la capacité d'adaptation, la diversité des parcours et la motivation des nouveaux arrivants sont des atouts.

SPIE France contribue à l'émergence d'une société bas-carbone en créant et en apportant des solutions concrètes et globales aux entreprises, industries, et territoires, pour accélérer leurs transitions énergétique, numérique et industrielle.

"Rejoindre SPIE, c'est intégrer une entreprise porteuse de sens, qui permet à tout un chacun de participer à la transformation vertueuse de notre société" commente Arnaud Tirmarche, directeur général de SPIE France. "Nous recherchons des personnes qui ont envie de progresser, de transmettre et d'entreprendre : notre communauté de passionnés fait la richesse de nos métiers et de SPIE !".

Transmission et évolutions de carrière à la clé

SPIE investit largement sur la formation pour faire progresser ses talents tout au long de leur parcours. Lorsqu'il rejoint SPIE, chaque collaborateur bénéficie d'un accompagnement individualisé pour exprimer, analyser et concrétiser ses souhaits d'évolution. Des formations techniques, ou en management, sont régulièrement proposées.

Par le recrutement de 700 alternants, cette année encore SPIE s'implique auprès des jeunes. En février 2023, près de 1.200 alternants ou apprentis étaient en poste au sein de SPIE France - et autant de tuteurs investis à leurs côtés. Cette dynamique passe par des relations renforcées avec les écoles et les lycées, et de nombreuses initiatives novatrices. Parmi elles, une campagne de recrutement lancée sur TikTok au mois de mars a connu un franc succès.

"Notre promesse employeur s'articule autour de 3 piliers : la passion, l'audace et la diversité. Elle s'illustre par un fort engagement de nos collaborateurs et une ancienneté moyenne de plus de 10 ans au sein du Groupe" ajoute Sandra Hen Poulain, directrice des ressources humaines de SPIE France. "Nous accordons une attention importante à la fidélisation de nos collaboratrices et collaborateurs, notamment grâce à notre politique de mobilité, de transmission et de formation qui fait partie de notre culture. L'objectif : permettre à toutes et tous de se développer et de devenir des ambassadeurs de leurs métiers."

Entreprise citoyenne, SPIE s'engage pour l'égalité des chances en termes d'emploi, de mixité des équipes, de pluralité des origines, d'intégration des personnes en situation de handicap et d'équilibre entre les générations.