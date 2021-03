Spie réaffirme ses ambitions dans le secteur industriel, après la création réussie de sa division Industrie

Crédit photo © Spie

(Boursier.com) — La division Industrie de SPIE Industrie & Tertiaire, filiale française du groupe SPIE, leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communications, réaffirme ses ambitions après sa création en juillet 2018. A l'heure de la relance verte et de la relocalisation des activités industrielles françaises, elle renforce son positionnement d'intégrateur de solutions smart & agile sur l'ensemble du territoire pour des usines performantes, numériques et responsables. Elle place ainsi ses expertises et son savoir-faire au coeur de l'actualité économique.

Des expertises au service de la performance industrielle

La division est née dans le cadre de la transformation de SPIE France par marché stratégique. Elle intervient dans la conception, la réalisation et la maintenance d'installations économes en énergie et respectueuses de l'environnement. Partenaire exemplaire en sécurité, elle se distingue par sa capacité à accompagner les industriels dans la résolution de problématiques complexes et à proposer des solutions sur-mesure dans des environnements de travail très variés.

"Moins de trois ans après sa création, la division Industrie de SPIE a su s'imposer sur ses marchés stratégiques (énergies, automobile ou encore agro-alimentaire) tout en poursuivant sa croissance sur d'autres marchés porteurs comme l'industrie pharmaceutique, la chimie/pétrochimie ou encore les transports/logistique et en proposant des solutions adaptées aux besoins de l'usine du futur", souligne Christophe Dormois, directeur du développement commercial et de la stratégie de SPIE Industrie & Tertiaire - division Industrie. "Pour cela, nous nous appuyons sur l'engagement et les expertises de nos équipes à travers un maillage territorial de plus de 100 implantations."

Pour répondre aux enjeux des industriels, la division s'appuie sur des compétences pointues, autour de trois expertises clés : les réseaux HTA, la robotique et la maintenance industrielle.