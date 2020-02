Spie prolonge son contrat à l'Investment Banking Center de Francfort

Spie prolonge son contrat à l'Investment Banking Center de Francfort









Crédit photo © Spie

(Boursier.com) — Spie, leader européen indépendant des services multitechniques dans les domaines de l'énergie et des communications, est actuellement en charge de la gestion technique des bureaux de l'Investment Banking Center, à Francfort-sur-le-Main. SPIE, gère à ce titre l'exploitation, la maintenance, l'inspection et les réparations des installations du site. Le complexe bénéficie de services d'ingénierie du bâtiment de pointe.

En renouvelant ce contrat pour trois ans, le gestionnaire d'actifs GEG German Estate Group AG réaffirme sa confiance dans la performance et l'expertise technique de SPIE.

Responsable de la gestion technique des bureaux de l'Investment Banking Center, SPIE propose également des services de sécurité et de gestion des pannes... Les prestations du Groupe incluent ainsi la maintenance et la réparation des équipements techniques tels que les extincteurs automatiques à eau, les installations électriques et les systèmes de ventilation et de climatisation.

SPIE gère également les travaux de rénovation et de modernisation des bureaux des différents propriétaires et des locataires, et propose des services de déménagement et de conciergerie. Par ailleurs, elle participe à la planification et à la modernisation des systèmes d'ingénierie du bâtiment. Des techniciens de SPIE sont aux commandes de la salle de contrôle des bureaux de l'IBC, prêts à intervenir 24h/24, 365 jours par an. SPIE garantit ainsi une réponse rapide en cas d'incidents et assure la haute disponibilité des installations.