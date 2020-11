Spie : prolongation de contrat et nouvelle commande pour tous les sites Siemens d'Allemagne

(Boursier.com) — Spie , le leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communications, et Siemens reconduisent une nouvelle fois leur contrat de facility management technique des installations du groupe technologique en Allemagne. Par ailleurs, SPIE décroche un nouveau contrat couvrant des prestations complètes de planification et d'installation, incluant la préparation et la gestion d'opérations d'aménagement ou de modification jusqu'à achèvement. La reconduction de ce partenariat avec Siemens et ce nouveau contrat témoignent de la confiance de ce grand groupe dans les performances et le savoir-faire technique de SPIE.

Prolongation du contrat de facility management technique

SPIE assure la gestion des sites de production et administratifs couvrant une superficie totale de 2,3 millions de m(2) pour le compte de Siemens Real Estate - les principaux centres étant répartis entre Munich, Erlangen et Berlin.

"Nous sommes ravis d'avoir obtenu une nouvelle prolongation de notre contrat et fiers de la confiance que Siemens nous témoigne", précise Stefan Schusterschitz, responsable de l'unité Key Account Siemens au sein de la division opérationnelle Efficient Facilities de SPIE Deutschland & Zentraleuropa.

Le prestataire de services multi-techniques est en mesure de satisfaire les attentes de Siemens avec des solutions garantissant le respect des normes les plus exigeantes, à travers toute l'Allemagne. 950 collaborateurs de SPIE répartis sur l'ensemble du territoire allemand sont chargés de la gestion énergétique, opérationnelle et immobilière, de la maintenance et du suivi des garanties, ainsi que du contrôle de la gestion des infrastructures des bâtiments sur les sites Siemens. En outre, ils prennent en charge la gestion des services anti-incendie et des centres de contrôle, et assument la responsabilité de la gestion des salles de conférence et des services de consignation.