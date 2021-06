Spie prend en charge la gestion des installations de 6 immeubles du groupe RFR à Francfort

(Boursier.com) — Spie , leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communications, a été mandatée par le groupe RFR afin d'assurer la gestion des installations techniques de son parc immobilier de Francfort. Les six édifices concernés comprennent le gratte-ciel Westend Gate, la tour de bureaux Cielo, la Bienenkorbhaus du centre-ville, l'hôtel et le bâtiment commercial Flare de Francfort, ainsi que plusieurs autres bâtiments le long de la grande rue commerçante Zeil et de la Goethestraße.

Les 6 immeubles présentent une superficie totale d'environ 135.000 m(2). Trois équipes immobilières de SPIE Deutschland & Zentraleuropa, regroupant 15 collaborateurs, seront chargées, outre la gestion immobilière, de la délicate gestion technique des bâtiments pour pratiquement toutes leurs installations, entretien et réparation compris.

La disponibilité d'un service d'astreinte 24 h/24, 365 jours par an, permet au prestataire de services multi-techniques de réagir rapidement à d'éventuelles défaillances et de garantir un fonctionnement fiable des bâtiments.