Spie : plus haut ?

Spie : plus haut ?









Crédit photo © Spie

(Boursier.com) — Spie grimpe de 1,2% ce jeudi à 21,28 euros, alors que le groupe a signé un accord pour l'acquisition de KEM Montage en Autriche. Avec cette acquisition Spie devient le leader sur le marché autrichien des services aux infrastructures de télécommunications, et se positionne de façon optimale sur le marché à fort potentiel du déploiement des réseaux à haut débit en Autriche.

KEM met en oeuvre des projets d'infrastructures de télécommunications et de transport, et en assure également la maintenance. Plus particulièrement, KEM est l'une des principales entreprises autrichiennes dans les activités de pose et d'installation de câbles. Fondée en 1994, la société emploie plus de 190 personnes et possède des succursales dans toute l'Autriche. Elle a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 30 ME en 2020.

"Troisième acquisition de l'année pour Spie, qui continue sa politique de consolidation du marché. Le groupe vise 200 ME de CA acquis par an, avec désormais 67 ME engrangé depuis le début d'année" commente Portzamparc qui vise un cours de 23,5 euros en restant à l'achat sur le dossier.