Spie : Patrick Jeantet devrait entrer au Conseil d'administration

(Boursier.com) — Le Conseil d'administration de Spie SA proposera à l'Assemblée générale du 12 mai 2021 la nomination de Patrick Jeantet en qualité d'administrateur indépendant. Il succédera à Michel Bleitrach qui quittera ses fonctions à la suite de l'Assemblée générale après près de 10 années de présence au sein du Conseil d'administration du Groupe.

Vice-président du groupe SNCF et président-directeur général de SNCF Réseau de 2016 à 2020, Patrick Jeantet a occupé les fonctions de président du directoire du groupe Keolis de janvier à juin 2020.

En tant que nouvel administrateur indépendant, Patrick Jeantet succèdera à Michel Bleitrach au sein du comité des nominations et des rémunérations, instance qui joue un rôle essentiel dans la composition du conseil d'administration, la mise en place des plans de succession des instances dirigeantes et les rémunérations de la direction générale et des administrateurs.