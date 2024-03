Spie : Pascal Grange nommé au poste de directeur des activités Grand Est de Spie ICS

(Boursier.com) — Spie ICS, entreprise de services numériques française, filiale de Spie, annonce la nomination de Pascal Grange (56 ans) au poste de directeur des activités Grand Est de Spie ICS. Cette nomination est effective depuis le 15 janvier 2024.

Rattaché à Xavier Daubignard, directeur général de Spie ICS, Pascal Grange intègre le comité de direction.

La direction des activités Grand Est de Spie ICS rassemble 760 collaborateurs et s'étend sur 12 sites sur la moitié Est de la France. Implantée au sein des bassins d'emplois régionaux et exerçant en forte proximité avec les acteurs économiques locaux, les équipes techniques de la direction des activités Grand Est accompagnent les entreprises privées et les organisations publiques dans leur transformation numérique. Avec un savoir-faire reconnu en intégration d'infrastructures et en infogérance, la direction des activités Grand Est a développé un savoir-faire spécifique dans le domaine de la santé, dans l'industrie et la défense, mais aussi auprès des collectivités territoriales. Elle a récemment conseillé Clermont Auvergne Métropole dans sa stratégie numérique responsable, l'EM Lyon dans l'intégration des infrastructures de connectivité réseau et sécurité de son nouveau campus et Sakata Vegetables Europe dans la migration de son système informatique vers le cloud.

Dernièrement, Pascal Grange occupait le poste de directeur de département Auvergne Rhône-Alpes, Bourgogne Franche Comté.