Spie : pas suffisant ?

(Boursier.com) — Spie recule de 2% à 20,90 euros ce vendredi malgré la révision en hausse de son objectif de rentabilité pour 2021 en visant désormais une marge d'Ebita de 6,1%, contre 6% auparavant. La direction confirme tabler sur une production égale ou supérieure à celle de 2019, soit plus de 6,93 Milliards d'euros, et sur une forte réduction de son levier d'endettement attendu autour de 2 à la fin décembre.

Spie a fait état d'une production consolidée de 1,73 Milliard d'euros au troisième trimestre, en hausse de 1,1%. L'Ebita a grimpé de 14,4%, à 110,3 ME. La marge ressort à 6,4%, en hausse de 80 points de base sur un an. Sur l'ensemble des 9 premiers mois de l'année, Spie a enregistré une production consolidée de 5,03 Milliards d'euros, en croissance organique de 5,6% sur un an. L'Ebita atteint 269,9 ME. La marge d'Ebita ressort à 5,4%, en hausse de 140 pts de base sur un an...

"Malgré un CA sous nos attentes, Spie réussit à battre nos anticipations et celles du consensus d'EBITA de l'ordre de 2%. Nous comprenons que cette performance provient principalement de la zone North Western Europe, regroupant les Pays-Bas, le UK et la Belgique" commente Portzamparc qui estime que le plan de marche 2021 du groupe se poursuit, en ligne avec les attentes du consensus. "Le risque de déception paraît faible pour le T4 étant donné la guidance du groupe (bas de fourchette). Dans l'attente de la réunion de présentation de ce matin, nous confirmons notre opinion Acheter ainsi que notre objectif de cours de 26 euros" conclut l'analyste.