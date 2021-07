Spie : pas suffisant ?

Crédit photo © Spie

(Boursier.com) — Spie recule de 2,6% ce jeudi à 20,55 euros, alors que les résultats du S1 sont pourtant ressortis en ligne avec le consensus de place (CA S1 +10,1% / EBITA 159 ME, soit 4,8%). La marge revient ainsi à ses niveaux de 2019... La génération de cash a été bonne notamment grâce à une nouvelle amélioration de la ressource en fonds de roulement. Le levier ressort à 3x (contre 3,2x anticipé), et devrait redescendre à 2x en fin d'année avec l'effet traditionnel de saisonnalité. Comme anticipé, le groupe a relevé ses guidances 2021 pour désormais dépasser les niveaux d'activité de 2019 et renouer avec une marge d'EBITA de 6%.

La forte activité au niveau du M&A (192 ME de CA acquis) l'amène également à viser significativement plus haut que les 200 ME anticipés.

"Avec un bilan qui devient très confortable, nous estimons qu'un relèvement de cette dernière guidance est envisageable au-delà de 2021 (300 ME de CA acquis par an ?)" souligne Portzamparc qui parle d'une "bonne publication". "Le groupe a des leviers pour dépasser les 6% de marge d'EBITA dès 2022. Nous confirmons notre opinion 'Acheter' ainsi que notre OC de 26 euros" conclut l'analyste.