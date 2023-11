Spie participe à deux projets d'hydrogène renouvelable dans les Hauts-de-Seine

(Boursier.com) — Spie Industrie, filiale française de Spie, participe via un Groupement Momentané d'Entreprises, à la conception et à l'installation de deux stations de production et de distribution d'hydrogène renouvelable dans les Hauts-de-Seine pour la société de projet 'Vallée Sud Hydrogène', composée d'Hynamics (filiale hydrogène d'EDF) et de Vallée Sud Mobilités.

Les deux stations développées permettront d'alimenter 30 bus gérés par Ile-de-France Mobilités et 27 bennes à ordures ménagères. Grâce à une capacité allant jusqu'à 2 tonnes d'hydrogène produit et distribué par jour, ce projet contribue fortement à décarboner les mobilités du territoire.

Au sein du Groupement Momentané d'Entreprises dédié au projet, dont Ingérop (acteur majeur de l'ingénierie et du conseil) est le mandataire, Spie Industrie participe à la conception, la fourniture, le montage et la mise en service des installations, situées à Châtenay-Malabry et Châtillon. Ce site sera composé d'une station de production d'hydrogène par électrolyse qui sera ensuite comprimé et stocké, à plusieurs niveaux de pressions (de 500 à 1.000 bars). Le site de Châtillon, équipé d'une zone de stockage et de distribution, sera alimenté en hydrogène depuis celui de Châtenay-Malabry.

Au sein du groupement, les équipes de Spie Industrie ont en charge les travaux de raccordements et d'interconnexion technique de l'ensemble des équipements des deux sites fournis par les constructeurs.

Financé par la Région Île-de-France, l'Ademe et l'Union Européenne à travers le mécanisme de financement CEF-Transport AFIF opéré par CINEA, ce projet permettra dès 2025 la production et la distribution de plus de 2 tonnes d'hydrogène par jour, générant ainsi l'économie de 3.000 tonnes de CO2 par an. La première phase d'étude vient de débuter et durera 6 mois.