Spie Oil & Gas Services participe aux installations électriques de deux parcs éoliens en mer

(Boursier.com) — Spie Oil & Gas Services, filiale de Spie, a remporté, en partenariat avec la division Industrie de Spie Industrie & Tertiaire, les lots électricité, instrumentation et télécommunication de deux parcs éoliens en mer au large de Fécamp (Seine-Maritime) et de Courseulles-sur-Mer (Calvados). Les prestations comprennent l'étude, l'achat et la livraison des matériels, les travaux sur le site de montage, les raccordements finaux ainsi que l'assistance à la mise en service en mer.

Lancés à la suite de deux appels d'offres de l'État pour atteindre ses objectifs en énergies renouvelables, les parcs éoliens en mer de Fécamp et du Calvados comptent parmi les réalisations marquantes de ces prochaines années dans le secteur de l'éolien en mer.

Pour chacun de ces parcs, Spie Oil & Gas Services a été missionnée en 2020 puis 2021 pour assurer la fourniture et l'installation des systèmes électriques et de transmission de données, des éclairages intérieurs et extérieurs, des systèmes de vidéosurveillance et de détection incendie. Ces opérations portent sur les fondations de chaque éolienne. En marge, Spie Oil & Gas Services assurera également la mise en place des radars maritimes. Sur ces deux opérations, Spie Oil & Gas Services s'appuie sur l'expertise des équipes de la division Industrie de SPIE Industrie & Tertiaire en matière d'armoires électriques et de systèmes de vidéosurveillance.

"Ces deux contrats illustrent notre capacité à accompagner nos clients dans leurs nouvelles activités liées aux énergies renouvelables, grâce à notre expertise en matière d'électricité et de gestion des contraintes maritimes offshore. Nous sommes fiers de contribuer au développement de ces deux grands parcs éoliens en mer", indique Claude Ranieri, directeur de la business unit Europe/Afrique du Nord chez SPpie Oil & Gas Services.