Spie : nouveau contrat en Allemagne

(Boursier.com) — Spie , leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communications, s'est vue confier par la Deutsche Bahn l'installation des câbles de fibre optique - incluant les systèmes de routage de câbles associés - le long de la ligne ferroviaire 5021, entre Hof et Selbitz. Avec cette opération, le fournisseur de services multi-techniques aide la Deutsche Bahn dans le développement de son infrastructure de télécommunication, qui devrait être terminée au printemps 2022.

Le réseau de fibre optique de la DB fonctionne en parallèle de son réseau ferroviaire, étendu sur plus de 18.500 kilomètres dans toute l'Allemagne ; son expansion se poursuit à un rythme constant. Le contrat, remporté par SPIE Deutschland & Zentraleuropa, filiale allemande de SPIE, comprend non seulement le passage continu des câbles, mais aussi toutes les mesures de stabilisation des pentes le long de la ligne de chemin de fer 5021. Le contrat inclut également les installations périphériques, axes et passages à niveau nécessaires au déploiement de la fibre optique.

"Pour réaliser le parcours des goulottes, nos équipes travailleront durant 15 jours, selon une organisation en 3x8, 7j/7", déclare Gerald Selwitschka, chef de projet chez SPIE Deutschland & Zentraleuropa. "Cela engendre certaines contraintes pour nos équipes en termes de préparation des travaux et de logistique des opérations. Les services que nous fournissons sont extrêmement complexes, et les véhicules rail-route nécessaires ne sont disponibles qu'en quantité limitée," ajoute-t-il.