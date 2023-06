Spie : nomination chez Spie ICS

(Boursier.com) — Spie ICS, filiale française de SPIE, a nommé Yann Chalhoub (36 ans) au poste de directeur des activités Data Services & Solutions. Cette nomination est effective depuis le 3 avril 2023.

Rattaché à Xavier Daubignard (directeur général de Spie ICS), Yann Chalhoub a intégré le comité de direction.

Yann Chalhoub porte prioritairement une des ambitions du Plan Stratégique de Spie ICS?: être le partenaire de référence des services pour le data center de demain. Ce dernier sera hybride, sécurisé, automatisé, avec une empreinte carbone maîtrisée. Le recours au cloud hybride et à l'automatisation des infrastructures permet d'améliorer les usages rendus aux utilisateurs qui recherchent un pilotage à 360o de la donnée, souverain et sécurisé.De plus, les Directions des Systèmes d'Informations doivent contribuer activement aux enjeux RSE de décarbonation de leurs organisations en valorisant les données comme des leviers de décision.

Par ses expertises technologiques, ses solutions et ses engagements, notamment sa labellisation Numérique Responsable dès 2021, Spie ICS est au coeur des enjeux du data center de demain.