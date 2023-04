Spie : nomination

(Boursier.com) — SPIE ICS, filiale française de services numériques du groupe SPIE, leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communications, annonce la nomination de François Guéno, 38 ans, au poste de directeur de l'innovation et de la recherche & développement. Dans ce cadre, François Guéno pilote la stratégie Numérique Responsable de SPIE ICS. Cette nomination est effective depuis le

16 janvier 2023. François Guéno évolue sous la responsabilité de Xavier Daubignard, directeur général de SPIE ICS.

Partenaire de la transformation numérique des entreprises, il est naturel pour SPIE ICS d'investir dans les solutions les plus avancées dans un monde digital en perpétuelle réinvention. L'innovation est un marqueur fort chez SPIE ICS, non seulement dans la conception de ses offres de service et de conseil, mais également dans leur mise en oeuvre, en mettant l'accent sur l'expérience client.

Pionnière du Numérique Responsable et labellisée dès 2021, SPIE ICS s'attache à optimiser son impact environnemental, économique et social dans ses activités. Convaincue que l'usage du numérique et des data va faciliter la mise en oeuvre d'offres adaptées aux grands défis écologiques du XXIème siècle, SPIE ICS a innové dans ce domaine en généralisant des solutions de calcul de l'empreinte carbone, aussi bien de ses offres, que des infrastructures de ses clients.

SPIE ICS poursuit par ailleurs sa dynamique d'innovation ouverte. Elle s'illustre notamment par le biais d'une chaire de recherche avec l'INSA Lyon dédiée au traitement intelligent des données, ou encore par l'accueil de chercheurs doctorants au sein de ses équipes. Cette démarche s'étend à l'ensemble des acteurs économiques et technologiques qui font l'innovation.